رياضة | حرب بين زيدان وجوارديولا على "موهبة" يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب بين زيدان وجوارديولا على "موهبة" يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي في حرب على ضم ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويسعى زيدان للتعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي البوسني من أجل تدعيم هذا المركز بقوة في الموسم المقبل 2019-20 بالإضافة إلى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينافس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على ضم بيانيتش لرغبته في التعاقد مع صاحب الـ29 عامًا إلى ملعب الاتحاد من أجل خلافة البرازيلي فرناندينيو في خط ارتكاز الفريق نظرًا لإمكاناته الفنية الرائعة في بناء اللعب من الخلف.