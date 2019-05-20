رياضة | علي محمد علي يرد على انتقادات رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي محمد علي يرد على انتقادات رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المعلق الرياضي علي محمد علي على انتقادات رئيس نادي الزمالك والذي هاجمه بشدة عقب لقاء نهضة بركان بالأمس والذي انتهى بخسارة الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وخرج رئيس الزمالك وهاجم علي محمد علي الذي قام بالتعليق على اللقاء بداعي عدم ذكر إسم رئيس نادي الزمالك.

وقال علي محمد علي في تصريحات خاصة "يجب أن يركز الجميع حاليًا في أمر واحد فقط وهو تتويج الزمالك بالبطولة الافريقية".

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وتابع "لا يهمني أي شيء حاليًا سوى تكليل الزمالك مجهوده في الموسم الحالي بحصد البطولة الافريقية".

وأضاف "لن أرد حاليًا على ما ذكره رئيس نادي الزمالك ضدي والرد سيكون بعد لقاء الإياب".

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية على ستاد برج العرب بالإسكندرية.