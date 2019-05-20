رياضة | المجد يداعب محمد صلاح في مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجد يداعب محمد صلاح في مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفردت صحيفة إكسبريس الإنجليزية مساحة واسعة لمشاركة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام الإنجليزي على ملعب ميتروبوليتانو في مدريد.
وأوضحت الصحيفة أن المجد ينتظر محمد صلاح في مدريد إذا نجح في قيادة ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.
وأضافت أن محمد صلاح قدم موسمًا استثنائيًا مع ليفربول بتسجيل 22 هدفاً فى مسابقة الدوري الإنجليزي والفوز بلقب هداف الدوري مع عدد من الأرقام القياسية بعدما أصبح اللاعب الوحيد هذا الموسم الذي سجل 20 هدفاً بأكثر من 60% من محاولاته.