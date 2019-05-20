النجم الفرنسي أنتوني مارسيال يستمتع بأجازته في أهرامات الجيزة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغل النجم الفرنسي أنتوني مارسيال، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أجازته الحالية وعدم ارتباط فريقه بمباريات رسمية، لزيارة منطقة أهرامات الجيزة في مصر، خلال أجازة قصيرة له بعد انتهاء الموسم.

مارسيال كان قد وصل إلى مصر لقضاء عطلة قصيرة، عقب انتهاء الموسم الكروي في إنجلترا، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة له بجوار تمثال أبو الهول في منطقة الأهرامات الشهيرة بمحافظة الجيرة.

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نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كان قد وجه رسالة إلى أنتوني مارسيال مهاجم الفريق الذي تواجد في مصر لقضاء أجازة قصيرة، وكتب نادي مانشستر يونايتد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تدوينة جاء فيها: نتمنى لك قضاء وقت مميز في مصر والاستمتاع بحضارة أم الدنيا يا مارسيال.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أنهي مشواره في النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في المركز السادس برصيد 66 نقطة، وخرج خالي الوفاض من البطولات هذا الموسم بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريبه وتولي النرويجي أولي جونار سولشاير القيادة الفنية للفريق.