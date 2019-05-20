مسعود أوزيل وخطيبته على مائدة إفطار أردوغان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الألماني، تركي الأصل، مسعود أوزيل، لاعب وسط مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، برفقة خطيبته التركية أمينة غولشه، في مناسبة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تناول وجبة إفطار.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” تقلا عن “رويترز” فإن أوزيل وخطيبته أمينة حضرا مأدبة إفطار في قصر دولما باهتشة، في حين كان اللاعب قد تعرض لهجوم شرس صيف العام الماضي، عقب صورة التقطها مع الرئيس التركي أيضا.

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أوزيل في مارس الماضي، كان قد أشعل غضب الألمان، بعدما وجه دعوة خاصة للرئيس التركي لحضور عقد قرانه صيف هذا العام، إذ من المتوقع حضور عدة شخصيات للمشاركة في مراسم حفل الزفاف.

وليست هذه المرة الأولى، التي يلتقي فيها أوزيل بأردوغان، فكان الدولي الألماني السابق قد التقط صورة مع الرئيس التركي، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، فتعرض لانتقادات واسعة بحجة عدم ولائه المطلق لألمانيا، واضطر بعدها إلى اعتزال اللعب دوليا مع منتخب “المانشافت”.

وحينها قال لاعب الوسط السابق بالمنتخب الألماني: إنه غير نادم على التقاطه الصورة، وأضاف في بيان، نشره في صفحته على “تويتر” أنه مخلص لأصوله التركية والألمانية.

وكان أوزيل ومواطنه إلكاي جوندوغان، وكلاهما من أصل تركي، قد التقيا أردوغان في لندن في مايو الماضي، والتقطا معه صورة، وسلماه قميصين موقعين، وكتب الأول على قميصه “إلى رئيسي”.