الامارات | نهائيات " تسامح" التربية والتعليم تقام اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائيات " تسامح" التربية والتعليم تقام اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم منافسات 6 ألعاب ومسابقتين للياقة البدنية ضمن بطولة التسامح التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بصالة "مدرسة الإمارات" بمدينة خليفة بالعاصمة أبوظبي وهى كرة الطائرة والأسكواش والشطرنج والبلياردو للرجال والسيدات وتنس الطاولة.

وتقام المباراة النهائية للشطرنج بين سهيل محمد وفراس المقدادي، فيما تقام المواجهة النهائية للأسكواش بين سامح عبد الغني و عادل هوارد ، ويجمع نهائي بلياردو السيدات سارة جبنون ورانيا عبد الرحمن.

ويقام مساء غد نهائي كرة القدم ويليه مراسم التتويج وحفل ختام البطولة، وتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة 4 فرق هي ثانوية أبوظبي الذي يلتقي دورتموند لتحديد الطرف الأول للنهائي وساس النخل الذي يواجه الاتحاد.

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وعلى صعيد مسابقتي اللياقة البدنية للرجال تأهل 11 مشاركاً للتصفيات النهائية التي تقام اليوم وهم الدكتور خالد العبري و عبد الله الحميري و محمد صالح ربيع و محمد المرزوقي و محمد خليل الحمادي و يوسف فيروز و إسماعيل عودة و مبارك الحمادي و زاهد الفريدي و إبراهيم جمعة.

وتأهل للدور النهائي لمنافسات اللياقة البدنية للسيدات 9 مشاركات هن زينب الحربي و بيداء تركمان و أميرة علي الفقيه و سلوى خلفان و عائشة الجابري و ابتسام محمد و سالي محمد صلاح و نسرين الغرياني وعائشة محمد.