شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق في خسارة الزمالك أمام نهضة بركان.. «لا يسجل بالنهائي خارج أرضه منذ 23 عامًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بهدف قاتل مع الثواني الأخيرة، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره نهضة بركان المغربي، بمعلب الأخير، في إطار ذهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية 2018-2019.

وبات بطل مصر في حاجة للفوز بفارق هدفين من أجل معانقة اللقب وحصد الكأس على حساب نظيره المغربي خلال لقاء العودة ببرج العرب بالإسكندرية الأحد المقبل.

نستعرض في التقرير التالي حقائق وأرقام مثيرة عن خسارة الزمالك أمام نهضة بركان.

أولاً..طارق مصطفى أخر المسجلين خارج الحدود

الزمالك لم ينجح في تسجيل أي هدف في نهائي قاري خارج ميدانه منذ عام 1996 وهدف طارق مصطفى في شباك شوتنج ستارز بنيجيريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أعقبه فشل البيت الأبيض في التسجيل أمام كل من كانون ياوندي بالكاميرون في إياب نهائي أبطال الكؤوس 2000، ثم أمام هارتس أوف أوك بغانا في السوبر 2001، ثم استمرار العجز التهديفي أمام الرجاء في المغرب في ذهاب نهائي الأبطال 2002، وأمام صن داونز بجنوب أفريقيا بذهاب نهائي الأبطال 2016، وأخيراً في مواجهة نهضة بركان بالمغرب بذهاب نهائي الكونفيدرالية.

ثانياً..تكرار سيناريو الأهلي في 2014

الزمالك كرر سيناريو الأهلي الذي خسر بفارق هدف وحيد في ذهاب نهائي الكونفيدرلية خارج حدود ملعبه في 2014 أمام سيوي سبورت، إلا أن الأهلي كانت له الأفضلية بالتسجيل وإنهاء المواجهة خاسراً بنتيجة (2/1) في كوت ديفوار، وعاد الزمالك ليكرر خسارة المصريين بفارق هدف في ذهاب نهائي الكونفيدرالية والخسارة (1/0) أمام نهضة بركان في المغرب.

ثالثاً..رقم قياسي في 750 دقيقة

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حقق الزمالك رقماً قياسياً بين مشاركات أندية الكرة المصرية بالمسابقات الأفريقية بالحفاظ على نظافة شباكه في 750 دقيقة متتالية خلال مشواره بالكونفيدرالية، وهو الرقم الذي لم يحققه أي فريق مصري خلال نسخة واحدة من نسخ المسابقات الأفريقية.

رابعاً.. أول خسارة من أندية الشمال الأفريقي

الزمالك تلقى أول خسارة له أمام أندية الشمال الأفريقي خلال مشواره بالكونفيدرالية في النسخة الجارية، بعدما مر من مواجهات اتحاد طنجة وحسنية أغادير المغربيين ونصر حسين داي الجزائري والنجم الساحلي التونسي دون هزيمة، وتعود أخر خسارة لبطل مصر أمام أندية الشمال قبل هزيمة نهضة بركان خلال مواجهة اتحاد الجزائر بهدفين نظيفين في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2017.

خامساً.. أول خسارة ذهاب أفريقي في المغرب

الزمالك خسر للمرة الثالثة أمام الأندية المغربية على المستوى الأفريقي عقب خسارتين سابقتين أمام الجيش الملكي في 1985 والوداد البيضاوي في 2016، علماً بأنها المرة الأولى التي يخسر خلالها أصحاب الرداء الأبيض مباراة ذهاب في المغرب خلال الأدوار التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، حيث تعادل مع الرجاء في 2002 (0-0)، وفاز على المغرب الفاسي في 2012 بهدفين نظيفين وتعادل أمام كل من اتحاد طنجة وحسنية أغادير بدون أهداف في النسخة الجارية من الكونفيدرالية.

سادساً.. غياب الفوز خارجياً في النهائي منذ 1984

الزمالك في سجله انتصاراً وحيداً في المباريات الخارجية بنهائي المسابقات القارية، وجاء على حساب شوتنج ستارز بنيجيريا بإياب نهائي دوري الأبطال عام 1984، بهدف نظيف جاء بالنيران الصديقة، ومنذ هذا التاريخ لم يفز بطل مصر في أي لقاء خارج حدود ملعبه في نهائي قاري، وتعادل في مناسبتين وخسر في 5.

سابعاً.. انتصار بالرقم 12 للمغاربة

الانتصار يحمل الرقم 12 للأندية المغربية على حساب نظيرتها المصرية خلال 49 مباراة أفريقية جمعت الطرفين، في حين توقفت انتصارات المصريين عند الرقم 23 وأهدافهم عند الرقم 59، بينما سجل نهضة بركان الهدف رقم 40 لأندية المغرب في شباك نظيرتها بمصر.