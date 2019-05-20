شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا مساء غد الثلاثاء، في الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يخوض الفريق مرانه غدا على ملعب التتش، ويعقبه إعلان قائمة الفريق ثم التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.
ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويبحث الفريق عن مواصلة انتصاراته في البطولة وقطع خطوة جديدة نحو الوصول لمنصة التتويج بالبطولة والحفاظ على اللقب، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 ويتطلع لحصد نقاط المباراة لتحسين وضعه بالجدول.
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