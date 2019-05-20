شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم الإثنين، بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة 33 من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غدا الثلاثاء، على ستاد الجيش بالسويس.

وشهدت القائمة غياب الثنائي النيجيري إيزي إيميكا، وزميله أوستين أموتو، بعد حصول الأول على الإنذار الثالث خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة، فيما يغيب الثاني لشعوره بشد في العضلة الضامة، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاستبعاده من القائمة حتى يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود، محمد شحاتة.

الدفاع: أحمد شوشة، إسلام أبوسليمة، كريم العراقي، عبدالناصر دي ماريا، حسام أشرف، محمد عبدالخالق.

الوسط: سعيدو سيمبوري، فريد شوقي، عمرو موسى، محمد جابر، حسين رجب، إيزيكال باسي، إسلام عيسى، أحمد ياسر، عمر كمال، أيمن ندا.

الهجوم: محمد عبداللطيف جريندو، محمود وادي.