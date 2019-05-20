أليسون: سأحكي لأحفادي ما فعله ليفربول في دوري الأبطال

قال البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي أن الطريقة التي التأهل بها فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي تحولت إلى قصة فريدة سيرويها لأبنائه وأحفاده.
وحقق ليفربول عودة أسطورية في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعدما خسر مواجهة الذهاب أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، قبل الفوز وسط جماهيره برباعية نظيفة في مواجهة الإياب، رغم غياب نجميه محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.
وتحدث أليسون في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائلًا: "تلك الذكرى ستبقى معي للأبد، إنها قصة سأرويها لأولادي وأحفادي."
وأكمل الحارس البرازيلي: "لكنني أتمنى أن نشاهد تلك القصة تكتمل، إن شاء الله، لنفوز باللقب، وهذا هو هدفنا الأساسي."
وحول شعور المشاركة في مواجهات دوري الأبطال بملعب أنفيلد قال أليسون: "شعور لا يُصدق، شعور لا يُصدق، لعبت هنا ضد ليفربول في الموسم الماضي، ولمست الطاقة التي يمنحها الجمهور للاعبيه في أرض الملعب، إنهم يضعون ضغطًا كبيرًا عليك، ليس سهلًا أن تلعب هنا ضد ليفربول."
ولعب أليسون بقميص روما ضد ليفربول في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وخسر فريق العاصمة الإيطالية بخمسة أهداف مقابل هدفين في أنفيلد.
ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبر في مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يحتضنها ستاد واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، مساء الأول من شهر يونيو المقبل.
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