سكاي سبورتس: دي ليخت إلى برشلونة

أكدت شبكة سكاي سبورتس أن المدافع الصاعد ماتياس دي ليخت نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي سينتقل إلى فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد دي ليخت الذي يرتدي شارة قيادة أياكس في عمر 19 عامًا هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وأبرزها يوفنتوس الإيطالي، باريس سان يجرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتقترب القيمة السوقية لماتياس دي ليخت من 80 مليون يورو، وأكد المدافع الهولندي في تصريحات سابقة أنه سيغادر أياكس عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتألق دي ليخت بشكل ملفت خلال الموسم الأخير، حيث ساهم في تتويج فريقه بالثنائية المحلية، كما قاد أياكس لإنجاز تاريخي، بالتأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بفريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب.

وكان برشلونة قد تعاقد رسميًا في شهر يناير الماضي مع فرانكي دي يونج، زميل دي ليخت في أياكس، مقابل 75 مليون يورو، إلا أن التعاقد نص على انتقاله عقب نهاية الموسم.