كروس: لم أفكر مطلقا في الرحيل عن الريال

أكد لاعب وسط ريال مدريد، الألماني توني كروس، أن لديه "علاقة خاصة" مع النادي الملكي، وذلك في اليوم الذي وقع فيه على تجديد العقد حتى 30 يونيو/حزيران 2023.

وقال كروس، البالغ من العمر 29 عاما عقب توقيع عقده الجديد مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز: "اليوم سعيد للغاية بالنسبة لي، أشعر بفرحة غامرة. حظيت بالعديد من النجاحات في ريال مدريد، لأنني توجت معه بـ12 لقبا لكني واثق من أننا سنحصد ألقابا عديدة خلال السنوات الـ4 المقبلة. إنه يوم خاص للغاية".

ووجه كروس الذي حضر بصحبة أسرته الشكر للريال على الثقة فيه وأكد أنه لم يفكر مطلقا في الرحيل عن صفوفه بسبب موسم سيئ مع الفريق.

وأضاف: "جئت إلى هنا في 2014 ومنذ اليوم الأول شعرت بثقة النادي في، كانوا يؤمنون بمساعدتي للفريق للتتويج بالعديد من الألقاب، لدي علاقة خاصة مع ريال مدريد وسنسير سويا لتحقيق العديد من النجاحات".