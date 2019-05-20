وفاة حكم أثناء إدارة مباراة بالدوري البوليفي

توفي الحكم فيكتور هوجو هورتادو أثناء إدارة مباراة فريقي أولويز ريدي وأوريانتي بيتروليرو، صباح اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى البوليفي.

وسقط هورتادو البالغ من العمر 32 عامًا في الدقيقة الرابعة والخمسين من عمر المواجهة، أثناء متابعته لإحدى الهجمات، قبل أن يفقد الوعي بسبب أزمة قلبية.

وجرت محاولات سريعة لإسعاف الحكم البوليفي، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

وتبعًا لصحيفة "آس" الإسبانية، تجري تحقيقات للوقوف على سبب الوفاة، وأفادت التحقيقات الأولية بأن التعرض لأزمة قلبية مفاجئة كان السبب الرئيسي في رحيل هورتادو.