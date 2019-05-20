نجم برشلونة يؤكد جاهزيته لنهائي كأس الملك

يواصل فريق برشلونة بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي، استعداداته للمباراة الأخيرة هذا الموسم أمام فالنسيا، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن الفريق الكتالوني عاد إلى التدريبات صباح اليوم الإثنين، للإعداد لنهائي الكأس، بهدف تحقيق الثنائية المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن تواجد آرثر ميلو، متوسط ميدان البلوجرانا، يعد الحدث الرئيسي للمران، حيث بات اللاعب البرازيلي جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي في المباراة المقبلة، بعدما غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

وأنهى برشلونة المتوج بلقب الليجا، موسمه بالدوري هذا الموسم برصيد 87 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، بالمركز الثاني برصيد 76 نقطة.