مدرب الوصل: المركز الأخير لا يليق بنا

يلتقي الوصل الإماراتي مع ضيفه الزوراء العراقي مساء غدٍ الثلاثاء، على إستاد نادي الوصل في زعبيل بدبي، في الجولة الـ 6، الأخيرة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتشهد المجموعة نفسها، مواجهة النصر السعودي مع زوب آهن الإيراني، على إستاد كربلاء الدولي.

وستكون مباراة الوصل والزوراء تحصيل حاصل، بعدما ضمن كل من زوب آهن والنصر، الحصول على بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16، حيث يتصدر الفريق الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، مقابل 9 نقاط للنصر، و5 نقاط للزوراء، و3 نقاط للوصل.

وقال ريجيكامب، المدير الفني لفريق الوصل في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "مواجهتنا الأخيرة في دوري أبطال آسيا أمام الزوراء، لن تكون سهلة أو ودية. نريد أن نودع البطولة بفوز، لأن المركز الأخير لا يليق بنا".

Advertisements

وأضاف: "المباراة ستكون صعبة بصرف النظر عن خروجنا والزوراء من المنافسة على التأهل إلى الدور التالي، ونحن لا نعتبرها بروفة ودية، ونحاول الخروج بأكبر فوائد ممكنة من المواجهة".

وأكمل: "سنؤجل الحديث عن احتياجات الوصل للموسم الجديد، والأسباب التي أدت للنتائج والمستوى الذي ظهر به الفريق في الموسم الحالي، إلى بعد خوضنا آخر مباراتين لنا هذا الموسم".

وبدوره، قال حكيم شاكر، مدرب الزوراء: "نبحث عن تحقيق الفوز، لما له من انعكسات نفسية مهمة على الفريق في الدوري العراقي الممتاز، ونهدف إلى إتاحة الفرصة أمام عدد من اللاعبين الذين أثبتوا وجودهم في الدوري".