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دورتموند يتحرك نحو ضحية فالفيردي

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أبدى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اهتمامًا مفاجئًا بخدمات جناح الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن دورتموند يسعى للتعاقد مع البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا من برشلونة في الصيف المقبل، في ظل قلة مشاركاته مع الفريق الكتالوني.

وأشارت الشبكة إلى رغبة البارسا في بيع اللاعب لأحد أندية الممتاز، للحصول على مقابل مادي مرتفع.

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ويسعى النادي الكتالوني لتعويض ما دفعه نظير جلب مالكوم إلى كامب نو، بضمه من بوردو الفرنسي الصيف الماضي مقابل 41 مليون يورو.

ولم يحظ اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، بثقة مدربه إرنستو فالفيردي طوال الموسم، رغم تألقه في أغلب مشاركاته القليلة مع الفريق.

يذكر أن دورتموند تعاقد الصيف الماضي مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير من برشلونة، بضمه على سبيل الإعارة، قبل تفعيل بند خيار الشراء مؤخرًا.

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