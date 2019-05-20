يورجن كلوب يرفض تدريب يوفنتوس

يبحث نادى يوفنتوس الإيطالي عن مدرب جديد يقود الفريق فى الموسم المقبل، خاصة مع رحيل مدربه ماسيمليانو أليجرى، بنهاية الموسم الجارى، بعد 5 سنوات قضاها فى تدريب الفريق.

وفقا لصحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، فإن المدرب الألمانى لنادى ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب رفض عرضا من نادى يوفنتوس الإيطالي، من أجل خلافة أليجرى فى تدريب الفريق، بداية من الموسم المقبل.

أضافت الصحيفة أن مسئولى اليوفى دخلوا فى مفاوضات مع كلوب، من أجل قيادة الفريق فى الموسم المقبل، ولكن جاء رد المدرب الألمانى سلبيا لإدارة العملاق الإيطالي، والذى رفض فكرة الرحيل عن ليفربول.

ويمتلك يورجن كلوب عقدا مع ليفربول يمتد حتى عام 2022، ويستعد لقيادة الفريق فى نهائي دورى أبطال أوروبا على التوالى، وذك أمام توتنهام، فى الأول من شهر يونيو المقبل، فى العاصمة مدريد.

ويبحث كلوب مع ليفربول عن التتويج بأول ألقابه مع الفريق، بعد أن خسر العام الماضى لقب دورى الأبطال على يد ريال مدريد بنتيجة 3 – 1.