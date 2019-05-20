فيدال ينافس ألبا على الشريك المثالي لميسي

قدم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، موسمًا مميزًا رفقة الفريق الكتالوني، على مدار الموسم الجاري، وشارك في تتويج البلوجرانا بلقب الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيدال أصبح رجلاً مهمًا في تشكيلة إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بالرغم من المنافسة الكبيرة في منتصف الملعب، موضحة أن التشيلي أصبح أحد أفضل حلفاء ليونيل ميسي، قائد البارسا.

وأضافت أن فيدال الذي عانى في بداية مشواره مع برشلونة من الجلوس على مقاعد البدلاء، بدأ التكيف شيئًا فشيئًا مع الفريق وداخل غرفة خلع الملابس، حتى أصبح لاعبًا مهمًا وبارزًا.

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وأوضحت الصحيفة أن فيدال صنع 7 أهداف في الليجا هذا الموسم مع برشلونة، من بينها 6 لميسي، ليتنافس مع جوردي ألبا، الظهير الأيسر، حول أفضل شريك للبرغوث.

ونوهت بأن ألبا يتفوق على فيدال بفارق كرة حاسمة واحدة حيث صنع 7 أهداف لميسي.

يشار إلى أن فيدال انضم لبرشلونة في الصيف الماضي، بعقد يمتد 3 مواسم، وفي صفقة بلغت قيمتها 20 مليون يورو، وشارك في 52 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 7.