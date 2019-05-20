شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يضم الثنائى الصاعد عبد الخالق وندا لقائمة مباراة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى المصرى، ضم الثنائى الناشئ محمد عبد الخالق وأيمن ندا لقائمة الفريق البورسعيدى لمباراة الغد بالدورى أمام الإنتاج الحربى. ويشغل محمد عبد الخالق مركز الظهير الأيمن والذي تألق خلال الفترة الأخيرة بتدريبات الفريق وكذلك مبارياته الودية ، أما زميله أيمن ندا فهو لاعب خط الوسط المهاجم والذي ظهر بمستوى طيب خلال المباراة الودية التي جمعت بين المصري والاسماعيلي الأسبوع الماضى والتى نجح خلالها اللاعب فى إحراز هدف رائع توج به مجهوداته طوال المباراة. فيما يغيب عن المباراة الثنائى النيجيرى ايزى ايميكا وزميله أوستين أموتو بعد حصول الأول على الإنذار الثالث خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة، فيما يغيب الثاني لشعوره بشد في العضلة الضامة الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاستبعاده من القائمة حتى يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال يضم الثنائى الصاعد عبد الخالق وندا لقائمة مباراة الإنتاج الحربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.