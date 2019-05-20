شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يمهل المقاولون 48 ساعة قبل المطالبة بعودة مجلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة بنى سويف، برئاسة على سليم، منح المقاولون العرب فرصة 48 ساعة من أجل سداد القسط الثالث من قيمة انتقال محمد مجلى لاعب بني سويف لقلعة الذئاب.

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وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة من عدد من مسئولي المقاولون العرب لمحاولة تأجيل شكوي بنى سويف ضد ناديهم للمطالبة بعودة اللاعب لصفوف بنى سويف مرة أخرى استنادا للعقد المبرم بين إدارة المقاولون وبنى سويف، في الوقت الذى رفض فيه مجلس إدارة بنى سويف أى أعذار من إدارة المقاولون، خاصة أن مسئولى المقاولون رفضوا الرد على مكاتبات بنى سويف على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وجهز مجلس إدارة بنى سويف ملفا كاملا يتضمن العقد الثلاثي المبرم بين ادارة بني سويف وإدارة المقاولون واللاعب بالإضافة للمكاتبات والمراسلات بين إدارة الناديين من أجل تقديمها لاتحاد الكرة للمطالبة بعودة محمد مجلى لصفوف بنى سويف، خاصة فى ظل الأنباء التي تتردد عن توقيع اللاعب للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.