شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد ترتيب الأوراق قبل موقعة نهائى الكونفدرالية 26 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيد نادى الزمالك ترتيب أوراق الفريق الأبيض قبل موقعة 26 مايو، والتى تجمع فرسان ميت عقبة بنهضة بركان المغربى على استاد برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد خسر بهدف نظيف فى المغرب فى مباراة الذهاب للدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى جمعت أبناء ميت عقبة بفريق نهضة بركان.

عودة جنش تمنح الثقة للأبيض

محمود عبد الرحيم جنش غاب عن مباراة نادى الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب الدور النهائي بالمغرب بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد فى مباراة الزمالك والنجم الساحلى بنصف النهائى، ومن المرتقب أن يعود جنش للمشاركة فى مباراة العودة وهو ما سيمنح الفريق ثقة كبيرة قبل الموقعة المهمة.

معالجة الأخطاء الدفاعية

يسعى السويسرى كريستيان جروس لمعالجة الأخطاء الدفاعية خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان، بعدما تعرض الفريق الأبيض للخسارة بهدف نظيف في الوقت الضائع من عمر مباراة الذهاب في المغرب.

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صرف مكافآت اللاعبين

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، صرف مكافأت اللاعبين كما وعدهم، ولكن لن يصرف لجروس وجهازه المعاون بسبب أخطائه فى اللقاء، وقال رئيس القلعة البيضاء فى تصريحات تليفزيونية، "راهنت على عمر صلاح بعد تألقه وما حدث درس قاسٍ لجنش بسبب الاستهتار فى مباراة النجم الساحلى التونسى".