شكرا لقرائتكم خبر عن عجلان رئيسا لبعثة سموحة فى أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، تكليف أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى برئاسة بعثة فريق السلة المقرر مشاركته بنهائيات البطولة الأفريقية والتى تقام بأنجولا.

وتغادر سلة سموحة غدا إلى أنجولا لخوض منافسات قبل نهائى البطولة الأفريقية لأندية السلة، حيث يلتقى الفريق السكندرى مع أول أغسطس الأنجولى يومى 24 و 26 مايو الجارى.

يذكر أن أشرف توفيق المدير الفنى للفريق طالب محبى ومتابعى كرة السلة الدعاء للفريق حتى يحقق إنجازا للفريق بالفوز على المنافس الأفريقى.