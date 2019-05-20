شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الخليج 365 الرمضانية لكرة القدم بنادى الصيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الاثنين، فعاليات اليوم الأول من دورة ”الخليج 365” الرمضانية لكرة القدم السنوية، والتى تقام على أحد ملاعب نادى الصيد بالدقى بمشاركة جميع الزملاء بالجريدة.
الدورة الرمضانية يشارك فيها 12 فريقا من الزملاء الصحفيين بالأقسام المختلفة للجريدة، وكانت اللجنة المشرفة على الدورة الرمضانية بقيادة عصام شلتوت، رئيس تحرير الخليج 365 التنفيذى، أجرت القرعة الأربعاء الماضى.
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