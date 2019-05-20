شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده رقم 26..رامي ربيعه صائد البطولات "ضحية" الاصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم رامي ربيعه مدافع النادي الأهلي بعيد ميلاده رقم 26، حيث ولد مدافع الأهلي في 20 مايو 1993، وانضم إلى فرق الناشئين بالقلعة الحمراء، حيث اكتشفه عبد العزيز عبد الشافي عندما تولى تدريب الأهلي في موسم 2009/2010 وقام بتصعيده إلى الفريق الأول.

وخلال مسيرته الاحترافية لم يلعب ربيعه سوى لناديين فقط هما النادي الأهلي، ونادي سبورتينج البرتغالي قبل أن ينهي مشواره الاحترافي ويعود للقلعة الحمراء من جديد .

حصد رامي ربيعه عبر مسيرته مع النادي الأهلي العديد من البطولات من بينها 5 ألقاب دوري عام، بطولة واحدة كأس مصر، بطولة كأس السوبر المصري، بطولتين دوري أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقي.

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وعلى الرغم من كفاءته الفنية و مستواه المتميز في خط الظهر والذي وضعه في مكانة المدافع الأساسي لمنتخب الفراعنة في كثير من الأوقات إلا أن الاصابات التي لحقت به تسببت في غيابه لفترات طويلة عن الملاعب، لعل أخرها كانت إصابة العضلة الضامة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من موسم قبل أن ينتظم حالياً في تدريبات الفريق الأحمر باحثاً عن فرصة للعودة .

وخلال مسيرته الدولية شارك رامي ربيعه مع المنتخب الأول في 22 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف، بينما شارك ربيعه مع الأهلي في 131 مباراة سجل خلالهم 11 هدف .