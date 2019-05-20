شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلى ترفض التعاقد مع لاعبين جدد بالموسم الجديد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، عدم التعاقد مع لاعبين جدد فى الموسم الجديد والاكتفاء بقوام الفريق الحالى. وأضاف مصيلحى أن صفوف الفريق فى الموسم الجديد ستكون مكتملة بعودة أحمد قطب ومحمد عبد المنعم، مشيرا إلى أنه لن يستعين بمحترف بعد انتهاء تعاقد الروسى سيرجى. يذكر أن فريق الأهلى نجح فى الموسم المنقضى فى الحصول على ألقاب الدورى وكأس مصر وبطولة أفريقيا. Advertisements

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