شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تستعد لمغادرة المغرب بعد الخسارة من نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مدينة السعيدية المغربية استعداداً لرحلة العودة إلى مصر، بعد خوض ذهاب نهائى البطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان، والذى فاز بهدف قاتل فى الدقيقة 94.
وستصل البعثة إلى مدينة وجدة وتقلع من مطار وجدة فى الثانية عصر اليوم على أن تصل القاهرة فى السادسة والنصف مساء اليوم.
ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى إياب البطولة الكونفدرالية.
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