شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتابع تطورات علاج مدافعه سعد سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على سعد سمير مدافع الفريق، الذى يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى المران الجماعى.

وأدى سعد سمير جلسة فى الجيم أمس وحرص الجهاز الفنى على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته والمشوار الذي قطعه فى البرنامج الذى حدده الخبير الألمانى الذى أشرف على علاجه أثناء رحلته الأخيرة إلى ألمانيا.

وبدأ سعد سمير تنفيذ بعض التدريبات التأهيلية وفقا للبرنامج المحدد له، بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

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