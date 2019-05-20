شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأمن لزيادة جماهير الزمالك أمام نهضة بركان لـ60 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير فى لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر له الأحد المقبل، فى إياب نهائى الكونفيدرالية.

وقال اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة فى تصريحات خاصة، إن الاتحاد خاطب الأمن لحضور 60 ألف مشجع، مؤكداً ضرورة دعم الزمالك باعتباره يمثل الكرة المصرية فى هذا اللقاء المصيرى.

وكان الزمالك خسر بهدف نظيف أمس فى ذهاب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان.