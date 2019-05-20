نجوم الزمالك القدامى يدعمون الأبيض فى برج العرب بنهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عدد كبير من نجوم الزمالك القدامى حضور مباراة الفريق الأبيض لدعم اللاعبين فى مواجهة نهضة بركان المغربي، فى اللقاء الذى سيقام على ملعب برج العرب الأحد المقبل، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وكان الزمالك قد تعرض للخسارة بهدف نظيف فى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين والذى أقيم على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب دور النهائى، ويسعي الأبيض لتعويض خسارته فى لقاء العودة مستغلا عاملى الأرض والجمهور لحصد اللقب الأول للفريق فى بطولة الكونفدرالية.
وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق قد بادر بإعلان حضوره لمواجهة العودة لدعم فريقه لحصد اللقب الأفريقى.
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