شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلي يهزم روما الإيطالى برباعية بمشاركة محمد صلاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 20 مايو عام 2016، فاز الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى على روما الإيطالى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى اللقاء الودى الذى جمعهما باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، بمشاركة النجم المصرى محمد صلاح حينما كان يلعب بصفوف الفريق الإيطالى قبل انتقاله إلى ليفربول الإنجليزى.

أحرز أهداف الأهلى كل من، جون أنطوى ومؤمن زكريا ووليد سليمان وأحمد الشيخ، فيما أحرز ثلاثية روما دجيكو ومحمد صلاح وفانكير.

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وسائل الإعلام الإيطالية تناولت مباراة الأهلى وروما باستفاضة وإشادة واسعة بالفريق الأحمر، وكتب موقع "فوتبول إيطاليا" أن فريق روما أنهى موسمه بالخسارة أمام الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، تحت أنظار أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا، فيما قال موقع "كالتشيو ميركاتو"، إن روما خسر أمام الأهلى بالضربة القاضية، بعدما تلقى هدفاً فى الدقيقة 93 عن طريق أحمد الشيخ.