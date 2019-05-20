شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان.. الأهلي يتعادل مع الإسماعيلي فى موسم تتويج الدراويش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة، لاسيما أنها تتعلق بمواقف مرت بنجوم الكرة أو مباريات شهدت أحداثاً مثيرة أو قرارات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث السعيدة أو الحزينة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر.

اليوم موعدنا مع مواجهة جمعت الأهلي والإسماعيلي يوم 29 رمضان فى موسم 65 -66 وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الأسبوع الــ14 بمسابقة الدورى المحلى.

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المباراة أقيمت يوم 1-1-1966 تقدم الأهلى عن طريق محمدين فى الدقيقة “19” ثم تعادل الدراويش عن طريق سيد حامد فى الدقيقة “29”.

تلك المواجهة كانت حماسية للغاية بين الفريقين وأتيحت عدة فرص بينهما لتسجيل مزيد من الأهداف إلا أن تألق الحراس وغياب التوفيق ساهم فى خروج القمة بالتعادل.

ونجح الإسماعيلى فى التتويج بلقب الدورى بالموسم الذى أعقبه “66-67” عقب الفوز على الأهلى فى اللقاء الأخير بهدف من توقيع على أبوجريشة وهو اللقب الأول فى تاريخ الدراويش وكخامس فريق يفوز بالدوري المصري بعد الأهلي والزمالك والترسانة والأوليمبي.