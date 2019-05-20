شكرا لقرائتكم خبر عن روان العربى تودع بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش من المرحلة الأولى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت روان العربي، بطلة العالم للناشئين فى لعبة الاسكواش، بطولة بريطانيا المفتوحة من منافسات المرحلة الأولى عقب خسارتها أمام الإنجليزية جيني دونكالف. وخسرت روان العربى فى الدور الأول من البطولة بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 9-11, 11-9, 12-10. Advertisements وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش واحدة من أعرق البطولات في اللعبة، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي psa، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

جينيى

روان العربى في بطولة بريطانيا

روان العربى

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