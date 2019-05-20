ريال مدريد يجدد الثقة في كروس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين عن تمديد عقد لاعب وسطه الألماني الدولي توني كروس.

وجدد الريال عقد كروس (29 عاماً) لثلاثة أعوام إضافية حتى 2023، ويعقد كروس مؤتمراً صحافياً في سانتياغو بيرنابيو اليوم الإثنين للحديث عن عقده الجديد مع النادي “الملكي”.

وانتقل كروس إلى ريال مدريد في 2014 قادماً من بايرن ميونخ الألماني، وخلال مسيرته مع النادي “الملكي” فاز كروس بـ12 لقباً خلال خمسة مواسم.