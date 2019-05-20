"وفد الغربية" يدشّن دورة رمضانية لكرة القدم بمشاركة ٢٣ فرقة

أعلن الدكتور محمد خليفة، سكرتير عام حزب الوفد بالغربية، تدشين دورة رمضانية لكرة القدم تحمل اسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بمشاركة ٢٣ فرقة بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بمشاركة ٢٣ فرقةكرة قدم. وأوضح "خليفة" أن الدورة الرمضانية تستمر حتى نهاية شهر رمضان، وستعلن التصفيات والفائز بكأس المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

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