كشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن وجود مقترح لتوزيع تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية. قال سويلم في تصريحات خاصة، إن هناك مقترحا بمنح في إياب نهائي الكونفيدرالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يوزع 1000 تذكرة لكل منطقة لحضور لقاء الزمالك ونهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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