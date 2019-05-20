اتحاد الكرة يخاطب الأمن لحضور 60 ألف متفرج في لقاء الزمالك ونهضة بركان

كشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنه تم مخاطبة الجهات الأمنية، لزيادة أعداد الجماهير في لقاء الزمالكونهضة بركان المغربي المقرر له الأحد المقبل في اياب نهائي الكونفيدرالية.
قال سويلم في تصريحات خاصة، إن الاتحاد خاطب الأمن لحضور 60 ألف متفرج في المباراة، مؤكدا ضرورة دعم الزمالك باعتباره يمثل الكرة المصرية في هذا اللقاء الهام.
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