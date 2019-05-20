بعثة الزمالك تقلع من المغرب في الثانية عصرًا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة السعيدية المغربية استعدادا لرحلة العودة إلى مصر بعد خوض ذهاب نهائي البطولةالكونفدرالية أمام نهضة بركان.
وستصل البعثة إلى مدينة وجدة حيث ستقلع من مطار وجدة في
ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان الأحد المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في إياب البطولة الكونفدرالية.
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