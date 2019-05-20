مستشار رئيس الجمهورية يتفقد ستاد الإسماعيلية

حرص المهندس شريف إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية، على تفقد ستاد الإسماعيلية، لمتابعة آخر اعمال التطوير والتجهيز قبل امم افريقيا. واصطحب إسماعيل في جولته التفقدية، المهندس هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ومحمد فضل مدير البطولة، واحمد مجاهد المنسق العام. واستقبل اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ومحمد شيحة رئيس مجموعة الاسماعيلية بأمم أفريقيا، مستشار رئيس الجمهورية خلال جولته التفقدية، حيث أشاد بأعمال تطوير الاستاد التي قاربت على الانتهاء. Advertisements



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