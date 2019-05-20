حمدي النقاز: الهزيمة ستكون حافزًا لتحقيق الكونفيدرالية

أكد الظهير التونسي حمدي النقاز، لاعب فريق الزمالك، أن الهزيمة من نهضة بركان المغربي بهدف من دون رد، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، ستكون حافزًا للاعبين لحصد اللقب.
قال النقاز: "قدمنا مباراة جيدةعلى المستويين الهجومي والدفاعي، فريقنا أهدر فرصًا، وكذلك المنافس، كان من الممكن أن تتغير النتيجة ولكن إن شاء الله قادرون على حسم اللقب أمام
وأضاف: "نتيجة 1-0 صعبة للغاية، خصوصًا أن جميع السيناريوهات مطروحة في لقاء العودة، ولكننا قادرون على حصد اللقب".
اختتم: "هزيمة اليوم ستكون حافزًا لنا لحصد الكونفيدرالية مثلما كان الحال بدور المجموعات، لقد تعثرنا في البداية ونجحنا في النهوض مرة أخرى".
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