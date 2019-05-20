تعرف على توقيت وديتي منتخب مصر مع غينيا وتنزانيا

اتفق الجهاز الإداري لمنتخب مصر بقيادة المهندس إيهاب لهيطة، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، على توقيت وديتي الفراعنة مع المنتخبين يومي 13

و16 يونيو المقبل.

وتقرر بشكل رسمي، إقامة المباراتين في تمام التاسعة مساءً، على ملعب

برج العرب في الاسكندرية.

يستعد المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل في مصر، حيث وقع الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم زيمبابوي واوغندا والكونغو.