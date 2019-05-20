الاتحاد الأوروبي يقر تعديلات على نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، وجود تعديلين على قوانين المباريات النهائية، سيتم تطبيقهما خلال نهائي كل من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن قائمة الأندية خلال المباراة النهائية بالبطولتين، ستشمل على 23

لاعبا، ليصبح لدى كل فريق 12 لاعبا بديل بدلاً عن سبعة لاعبين.

كما قرر الاتحاد الأوروبي منح الفريقين خلال المباراة النهائية، فرصة إجراء تبديل رابع، في حالة

إمتداد اللقاء للوقت الإضافي.

ومن المنتظر أن تقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو الجاري، بين تشيلسي وآرسنال، على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.

كما تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأول من يونيو المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في اسبانيا، بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير.