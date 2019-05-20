إخفاق كبير لمنتخب مصر للتايكوندو في بطولة العالم

فشل منتخب مصر للتايكوندو في تحقيق أي ميدالية خلال منافسات بطولة العالم والتي اختتمت مساء أمس الأحد بمدينة مانشستر الانجليزية.

واخفق المنتخب إخفاقا كبيرا خاصة وأن أغلب اللاعبين لم يتجاوز دور الستة عشر بل وخرج البعض من الدور الاول دون وجود أعذار باستثناء سيف عيسى العائد من الإصابة، وهو ما يضع مجلس الإدارة والجهاز الفني للمنتخب في موضع الاتهام خاصة وأن البطولة من أكبر البطولات والمؤهلة للاولمبياد وضمن الأجندة الدولية ويجب أن يكون هناك استعدادات خاصة للمشاركة فيها، إلا أن الصراعات الداخلية في مجلس الإدارة جعلت المنتخب في وادي والإدارة في واد آخر.

فبرغم وجود راعي للاتحاد وراعي للاعبين بعينهم إلا أن الاتحاد لم يوفر فترة إعداد مناسبة قبل البطولة واكتفى بمعسكر قصير بالمركز الأولمبي ما عدا هداية ملاك التي تخوض معسكرا في صربيا وانضمت لها مؤخرا رضوى رضا.

ومن أكبر أخطاء الاتحاد انه كان على

علم تام بأن البطولة ستقام خلال شهر رمضان وهو ما كان يستلزم وجود خبير تغذية ووضع برنامج غذائي خاص للاعبين خاصة وأنهم رفضوا الإفطار رغم إقامة المنافسات في نهار رمضان.

كشفت الفترة السابقة أن المنتخب في حاجة إلى مدير فني اجنبي كبير مع مل الاحترام للجهاز الفني الحالي إلا أن منتخب مصر لابد أن ينافس على البطولات التي يشارك بها خاصة مع وجود ابطال اولمبيين وأبطال عالم وأفريقيا أمثال هداية ملاك وسيف عيسى ومحمد أيمن ومعاذ نبيل.

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ونتائج المنتخب خير دليل على ذلك منذ رحيل المدير الفني الاسباني الذي حقق ميدالية أولمبية لمصر والنتائج في تراجع بعدما رفض مجلس الإدارة الحالي تعيين مدير فني أجنبي فيما وصفه البعض داخل الاتحاد بالمجاملات وتسديد فواتير انتخابية، مع

العلم بأن الجهاز الفني الحالي أفضل من يقوم بدور الجهاز المعاون للمدرب الأجنبي دون مجاملات.

ومع هذه النتائج واقتراب دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لا بد من أن يصحح اتحاد التايكوندو المسار من خلال البحث عن مدير فني اجنبي قادر على تحقيق تطلعات منتخب مصر الذي يسعى الى تحقيق ميدالية أولمبية.

إخفاق المنتخب في بطولة العالم ليس الأول منذ قدوم مجلس الإدارة الحالي حيث كانت نتائج الفراعنة في أغلب البطولات التي شارك بها مخيبة للآمال، فلم يحقق المنتخب سوى ذهبية واحدة لمحمد أيمن في بطولة كأس الرئيس التي أقيمت في المغرب أبريل الماضي رغم مشاركة مصر في البطولة ب11 لاعب ولاعبة.

الإخفاقات لم تقتصر فقط على المشاركات الخارجية بل إن نتائج المنتخب خلال بطولة مصر الدولية شهر فبراير الماضي كانت مؤشرا على وجود أزمة في المنتخب حيث مثل مصر في البطولة 29 لاعب وحقق المنتخب خلال البطولة، 5 ميدليات فقط وهو نفس عدد الميداليات التي تم تحقيقها في نسخة 2018 في حقق المنتخب في نسخة 2017 ، 12 ميدالية متنوعة، وهو نفس العام الذي تصدر فيه لاعبو مصر تصنيف الاتحاد الدولي.