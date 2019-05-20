اليوم.. رجال يد الأهلي تواجه سبورتنج في نصف نهائي كأس مصر

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين في مواجهة نظيره فريق سبورتنج في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة

في التاسعة مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوزللتأهل إلى مباراة النهائي التي تقام غدا الثلاثاء.

وحرص يحيى يوسف القائم بأعمال المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين في المعسكر المغلق؛ للتأكيد على أهمية التركيز والروح القتالية لتقديم عرض قوي والمنافسة على اللقب.