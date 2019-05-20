يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين في مواجهة نظيره فريق سبورتنج في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
ومن المقرر أن تنطلق المباراةفي التاسعة مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز
وحرص يحيى يوسف القائم بأعمال المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين في المعسكر المغلق؛ للتأكيد على أهمية التركيز والروح القتالية لتقديم عرض قوي والمنافسة على اللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. رجال يد الأهلي تواجه سبورتنج في نصف نهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.