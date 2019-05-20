رياضة | سر عصبية طارق حامد في مصافحة لاعبي نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر عصبية طارق حامد في مصافحة لاعبي نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية المغربية عن سر عصبية طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك قبل لقاء نهضة بركان المغربي بالأمس وخلال مصافحة لاعبي الفريق لبعضهما.

وبحسب موقع "البطولة": "قوبل تصرُّف طارق حامد، متوسط ميدان الزمالك، قبل بداية مواجهة نهضة بركان، ضمن ذهاب نهائي الكونفيدرالية باستياء وسخط المتابعين، حينما انخرط في خلاف مع بعض لاعبي الفريق المغربي.

وتابع الموقع: "حينما كان اللاعبون يُصافحون بعضهم البعض، قام اللاعب المصري بإضفاء القوة على مصافحته للاعبي فارس الشرق فيما يُشبه ضرباً على أيديهم، وهو ما أدى إلى ملاسنات بينهم".

وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام نهضة بركان بالأمس على أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.