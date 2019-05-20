رياضة | عمر صلاح: قادرون على قلب الطاولة أمام بركان والتتويج بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر صلاح: قادرون على قلب الطاولة أمام بركان والتتويج بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على قدرتهم على التعويض في لقاء الإياب أمام نهضة بركان المغربي بعد الخسارة بهدف نظيف في لقاء الذهاب بالأمس.

وأشار الحارس الزملكاوي في تصريحات نقلها موقع "البطولة" إلى أنه سعيد بما قدمه في المباراة، بتصديه للعديد من الهجمات البركانية، قائلا: "الحمد لله قدمت مستويات جيدة وساهمت في تفادي الزمالك للخسارة بحصة عريضة".

وأضاف صلاح أن فريقه يمتلك جميع الإمكانيات لقلب الطاولة على بركان في لقاء الإياب، من أجل تحقيق اللقب القاري "حسب قوله دائما".

ويذكر أن مباراة الذهاب انتهت لصالح بركان بهدف دون رد وسيقام لقاء الإياب يوم الأحد القادم، على أرضية ملعب "برج العرب" في الإسكندرية المصرية.