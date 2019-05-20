رياضة | بعثة الزمالك تغادر السعيدية المغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الزمالك تغادر السعيدية المغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة السعيدية المغربية استعدادا لرحلة العودة إلى مصر بعد خوض ذهاب نهائي البطولة الكونفيدرالية أمام نهضة بركان .

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وستصل البعثة إلى مدينة وجدة حيث ستقلع من مطار وجدة في الثانية عصر اليوم على أن تصل إلى القاهرة في السادسة والنصف مساء اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان الأحد المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في إياب البطولة الكونفيدرالية