رياضة | هجوم مغربي على رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم مغربي على رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت صحيفة "المنتخب" المغربية الضوء على خسارة نادي الزمالك أمام نهضة بركان بهدف نظيف أمس الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وقالت صحيفة "المنتخب": "أنهت مباراة ذهاب نهائي كاس الكونفدرالية التي استضافها الملعب البلدي ببركان كل المزاعم والإدعاءات التي تم الترويج لها من قبل نادي الصفاقسي التونسي وركب عليها رئيس نادي الزمالك بطريقة غير لبقة، ليشهر بالفريق البركاني ويشكك في ذمته".

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وتابعت الصحيفة: "بركان بحضور السيد أحمد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قدمت أروع الأمثلة على أصالتها وإنسانيتها وكرم ضيافتها، بأن أحاطت وفد الزمالك وجماهيره بحفاوة أخجلت الأشقاء المصريين وجعلتهم يرددون في أكثر من مكان أنهم يسيفعلون المستحيل من أجل أن يخصوا النهضة البركانية فريقا وجماهير بما هو أكبر من تلك الحفاوة".

وأكملت الصحيفة: "ليس هذا فقط بل إن الحكم الزامبي أدار المباراة بنزاهة مطلقة وأبدا لم يظهر منحازا للنهضة البركانية، بل كان بإمكانه أن يعلن للنهضة البركانية عن ضربة جزاء لما طلب من حكام الفيديو لمشاهدة عملية كانت تحتمل منح ضربة الجزاء، إلا انه بعد مشاهدته للقطة لم يحتسب للنهضة ضربة الجزاء".

وأضافت: "وإذا كان هناك من روح رياضية رئيس الزمالك يجب أن يعترف لقاء ما سمع وما رأى بأن ما قاله عن بركان وعن فوزي لقجع كان ضربا من ضروب الانفعال أو التهديد المبطن الذي لا مكان له اليوم في أخلاقيات كرة القدم".