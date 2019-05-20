رياضة | رسالة رئيس نهضة بركان للاعبيه بعد الفوز على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة رئيس نهضة بركان للاعبيه بعد الفوز على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية المغربية عن موقف فوزي لقجع رئيس نادي نهضة بركان بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف بالأمس في ذهاب نهائي الكونفدرالية وتفاصيل رسالته للاعبيه.

وقالت صحيفة "المغرب اليوم"، "نتظر لاعبو فريق النهضة البركانية لكرة القدم منحة مغرية للفوز بكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم والتي حددها رئيس الفريق البركاني فوزي لقجع في عشرة ملايين سنتيم ،وكشف مصدر ان فوزي لقجع رئيس الفريق طالب لاعبيه بالتركيز ووضع اللقب نصب أعينهم، لبلوغ المجد، خاصة بعد بلوغ النهائي بطريقة متميزة، بعد "ريمونتادا" على حساب النادي الصفاقسي التونسي.

.وتوج فريق نهضة بركان يأول لقب في مشواره الرياضي عندما فاز كأس العرش على حساب وداد فاس بركلات الترجيح، كما حقَّق التأهل إلى نهائي "كاف" لأول مرة في تاريخه، في حين يحتل المركز الثامن في الدوري الاحترافي، برصيد 36 نقطة على بعد دورتين من نهاية البطولة الاحترافية