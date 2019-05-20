رياضة | برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل موقعة نهائي الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل موقعة نهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك البرازيلي آرثر ميلو، لاعب برشلونة الإسباني في تدريبات الفريق الجماعية اليوم استعدادا لنهائي الكأس يوم السبت المقبل ضد فالنسيا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن برشلونة أجرى تدريبه اليوم بعد ختام منافسات الدوري الإسباني أمس بالتعادل مع إيبار 2-2.

وأضافت الصحيفة أن آرثر شارك بصورة جيدة في تدريبات برشلونة ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق ضد فالنسيا يوم السبت المقبل.

ويسعى برشونة لحصد ثنائية الدوري والكأس تحت قيادة إرنستو فالفيردي للموسم الثاني على التوالي وتعويض الجماهير خيبة الأمل الكبيرة بالخسارة من ليفربول برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا