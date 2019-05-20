رياضة | إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمباراة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمباراة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن قائمته استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي غدًا في تمام العاشرة مساءا ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري العام.

قائمة المصري لمباراة الإنتاج

حراسة المرمى: أحمد مسعود ومحمد شحاتة

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خط الدفاع: أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عبد الناصر دي ماريا ، حسام أشرف ، محمد عبد الخالق.

خط الوسط: سعيدو سينبوري ، فريد شوقي ، عمرو موسى ، محمد جابر ، حسين رجب ، ايزيكال باسي ، إسلام عيسى ، أحمد ياسر ، عمر كمال ، أيمن ندا .

خط الهجوم: محمد جريندو، محمود وادي.